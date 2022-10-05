Более 172 тысяч вызовов скорой медпомощи совершили акмолинцы за 8 месяцев
«Согласно регламенту госуслуги, вызовы, которые поступают на станцию скорой медпомощи, распределяются по четырем категориям срочности. По первой, второй и третьей категориям срочности помощь оказывает станция скорой медпомощи. По четвертой категории – подразделения ПМСП», - поделилась А. Казизова.
Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет по первой категория срочности – до 10 минут (состояние пациента, представляет непосредственную угрозу жизни); по второй - до 15 минут (состояние пациента представляет потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи); по третьей – до 30 минут (состояние пациента представляет потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи); четвертая категория срочности – до часа (состояние пациента вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента).
На сегодняшний день по итогам 8 месяцев в регионе совершено более 172 тысяч вызовов скорой медпомощи.
А не так давно по инициативе администрации областной станции скорой медицинской помощи был организован двухдневный семинар по алгоритму оказания скорой медицинской помощи при ОКС (острый коронарный синдром). В качестве главного спикера выступила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтических дисциплин Института ДПО КазНМУ им С.Асфендиярова Гульнара Бедельбаева. В семинаре приняли участие более 75 медицинских работников областной станции скорой медпомощи, и в режиме онлайн были обучены 48 фельдшеров.
Медики скорой медпомощи продолжают повышать свое мастерство. Между тем, акмолинцы уже оценили работу «ангелов в белых халатах».
Так, жительница областного центра Айсулу Баубакова давно знает своих спасителей по именам, ведь с ее заболеванием скорую помощь приходится вызывать чуть ли не каждый день.
«Ребята приезжают хорошие, всегда вовремя, помогают. Все очень вежливые и отзывчивые. Всех уже знаю по именам, ведь они мне как дети. Спасибо им за то, что спасают наши жизни», - поделилась женщина.
Всего круглосуточно по Акмолинской области на линию выходит 68 бригад скорой медпомощи, которые обслуживают 783 тыс. акмолинцев. Только в областном центре за сутки медики скорой помощи осуществляют до 300 выездов, по области - от 600 до 1000. Так, за 12 месяцев 2021 года в регионе было обслужено 313,5 тыс. вызовов.