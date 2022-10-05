Более 172 тысяч вызовов скорой медпомощи совершили акмолинцы за 8 месяцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская областная станция скорой медицинской помощи оказывает лишь одну государственную услугу, и от нее зависит жизнь человека. О регламенте оказания этой услуги корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заместитель главного врача областной станции скорой медицинской помощи Асемгуль Казизова.

«Согласно регламенту госуслуги, вызовы, которые поступают на станцию скорой медпомощи, распределяются по четырем категориям срочности. По первой, второй и третьей категориям срочности помощь оказывает станция скорой медпомощи. По четвертой категории – подразделения ПМСП», - поделилась А. Казизова.

Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет по первой категория срочности – до 10 минут (состояние пациента, представляет непосредственную угрозу жизни); по второй - до 15 минут (состояние пациента представляет потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи); по третьей – до 30 минут (состояние пациента представляет потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи); четвертая категория срочности – до часа (состояние пациента вызвано острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента).

На сегодняшний день по итогам 8 месяцев в регионе совершено более 172 тысяч вызовов скорой медпомощи.

А не так давно по инициативе администрации областной станции скорой медицинской помощи был организован двухдневный семинар по алгоритму оказания скорой медицинской помощи при ОКС (острый коронарный синдром). В качестве главного спикера выступила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтических дисциплин Института ДПО КазНМУ им С.Асфендиярова Гульнара Бедельбаева. В семинаре приняли участие более 75 медицинских работников областной станции скорой медпомощи, и в режиме онлайн были обучены 48 фельдшеров.

Медики скорой медпомощи продолжают повышать свое мастерство. Между тем, акмолинцы уже оценили работу «ангелов в белых халатах».

Так, жительница областного центра Айсулу Баубакова давно знает своих спасителей по именам, ведь с ее заболеванием скорую помощь приходится вызывать чуть ли не каждый день.

«Ребята приезжают хорошие, всегда вовремя, помогают. Все очень вежливые и отзывчивые. Всех уже знаю по именам, ведь они мне как дети. Спасибо им за то, что спасают наши жизни», - поделилась женщина.

Всего круглосуточно по Акмолинской области на линию выходит 68 бригад скорой медпомощи, которые обслуживают 783 тыс. акмолинцев. Только в областном центре за сутки медики скорой помощи осуществляют до 300 выездов, по области - от 600 до 1000. Так, за 12 месяцев 2021 года в регионе было обслужено 313,5 тыс. вызовов.