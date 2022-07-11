11 Июля 2022 11:19

Более 171 млн тенге бюджетных средств в сфере образования похитили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования расследуется территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудниками департамента установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге, выделенных в рамках проекта «Жас маман», целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», - сообщили в Агентстве по финмониторингу.

По данным ведомства, в соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.

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