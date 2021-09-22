Более 1700 репрессированных по политическим мотивам женщин не реабилитированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Республиканский семинар руководителей и членов рабочих групп Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий состоялся в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Проектный офис Госкомиссии.

Семинар организован Проектным офисом Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий совместно с акиматом Акмолинской области. Участие также приняли члены региональных комиссий и региональных рабочих групп по обмену опытом и информацией по реабилитации казахстанцев, находившихся в лагерях ГУЛАГа НКВД, а также членов их семей.

«Первые указания и политические решения о создании специальных лагерей в период «красного террора» против своих политических оппонентов: контрреволюционеров, белогвардейцев, бывших офицеров, попов, кулаков на территории бывшего Советского Союза были приняты Троцким, Лениным, Дзержинским и другими, для нейтрализации классовых врагов. В течение непродолжительного времени в стране была создана единая система, назначением которой было преследование всех несогласных с антинародным политическим курсом власти большевиков», - отметил член Госкомиссии, руководитель Проектного офиса Сабыр Касымов.

На семинаре было отмечено, что лагеря в бывшем Советском Союзе создавались почти повсеместно, массовые политические репрессии проводились во всех регионах, касались всех народов. Собравшиеся отметили, что нельзя допускать политизации темы репрессий, отдельных фактов, обвинение других народов и государств.

Как установили ученые, по неполным на сегодня данным, только по статье 58 УК РСФСР количество безвинно осужденных женщин по политическим мотивам, в период с 1928 по 1937 годы по республике составило 3246, из них 266 – приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Так, в Северо-Казахстанской области все 33 женщины, осужденные по 58 статье, были расстреляны. В Костанайской области расстреляны все 28 женщин, осужденных по 58 статье. По данным ученых, нереабилитированных женщин, осужденных по политическим мотивам, выявлено на сегодня более 1700. Сколько не реабилитировано женщин по другим статьям, предстоит еще узнать.

На территории Казахстана располагались несколько лагерей: Карагандинский, Актюбинский, Джезказганский, Степной, Песчаный, Луговой, Дальний. Самый известный женский лагерь «АЛЖИР». На территории Карлага были созданы 6 крупных детских домов, куда отправляли детей осужденных. Малолетним детям внушали, что они дети советского народа, а их родители – «враги нашего народа». Поэтому они отказывались от своих фамилий и родителей. Также были лагеря для детей заключенных, достигших 14-15 летнего возраста, согласно приказу НКВД №489, они шли как «члены семьи изменников родины».

«Мы работаем в рамках исполнения Указа нашего Президента, в том числе, для того, чтобы не допустить подобные трагедии в будущем», - сказала руководитель Рабочей группы Госкомиссии доктор политических наук, профессор Наталья Калашникова.

Участники договорились встречаться для обмена новой информацией по теме исследования репрессий еженедельно.