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Более 1700 преступлений в Казахстане раскрыли полицейские за сутки

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Мая 2023, 13:48
Более 1700 преступлений в Казахстане раскрыли полицейские за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК доложили о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2870 преступлений, 1702 из них раскрыто за сутки. По горячим следам раскрыли 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 32 грабежа, 392 кражи чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Она также проинформировала казахстанцев о проделанной работе ведомства за неделю.

Глава МВД подробно рассказал о проводимой работе, внутрисистемных преобразованиях и Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Министр проинформировал участников встречи о состоянии общей криминальной ситуации в стране и области. Остановился на таких важных вопросах как борьба с незаконным оборотом наркотиков, интернет-мошенничеством и обеспечением дорожной безопасности.

Немало вопросов и предложений со стороны граждан прозвучало на встрече. Министр лично принял граждан, которые хотели задать вопрос. Приемы прошли и у начальников служб центрального аппарата МВД, которые специально прибыли в Атырау из столицы.


Борьба с преступностью   МВД РК   Криминал  
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