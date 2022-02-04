Более 1700 молодых педагогов прибыло за последние три года в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день Акмолинская область не ощущает дефицита педагогических кадров, так как потребность в них покрывается за счет притока специалистов и привлечения педагогов пенсионного возраста с высоким профессиональным и квалификационным уровнем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, в регионе в организациях образования всех уровней педагогическую деятельность осуществляют более 23 тысяч педагогических работников, в том числе в общеобразовательных школах области работают более 16 тысяч педагогов.

«Потребность в кадрах у нас определяется в конце учебного года, так как в соответствии с пунктом 20-1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об образовании» сведения о потребности в кадрах сельской местности (по району, учебная нагрузка, обеспеченность жильем) ежегодно до 15 апреля отделы образования представляют в управление образования, какой школе нужен специалист. На сегодняшний день нехватки специалистов в области нет, так как потребность в кадрах покрывается за счет притока специалистов, а также за счет привлечения педагогов пенсионного возраста с высоким профессиональным и квалификационным уровнем», - поделились в ведомстве.

Ежегодно для работы в организации образования области приезжают более 900 специалистов, из них более 400 представителей молодежи. За последние три года в регион прибыло 1795 молодых специалистов.

Привлечению молодых специалистов в организации образования сельской местности способствует реализация программы «С дипломом в село».

«В нашей стране программа «С дипломом в село» реализуется с 2009 года. В соответствии с положением, педагоги, прибывшие на работу в сельскую местность, получают 100 МРП и 1500 МРП сроком на 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01% годовых от суммы кредита (3,8 млн тенге) на приобретение или строительство жилья», - отметили в ведомстве.

На основании информации управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области, по состоянию на 30 декабря 2021 года 476 специалистов, прибывших на работу в сферу образования, получили 138 млн тенге подъемного пособия, на приобретение жилья 244 специалистам выделен кредит в сумме 1 млрд 47 млн 623 тысячи тенге.

Также продолжается практика выделения государственных образовательных грантов за счет средств местного бюджета на получение высшего педагогического образования для решения проблемы дефицита квалифицированных педагогических кадров, в том числе и для закрепления учителей в сельской местности. В настоящее время по гранту акима области обучается 400 человек, которые после окончания учебного заведения направляются на работу в школы области. В 2021 году грант получили 92 студента, из них 52 специалиста направлены в организации образования области, 34 поступили в магистратуру.

«Учитывая, что кадры – основной и наиболее важный ресурс системы образования, вопрос обеспечения педагогическими кадрами находится на постоянном контроле», - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что лучших педагогов направят в регионы РК с дефицитом учителей.