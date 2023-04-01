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Более 1700 казахстанцев лечатся от коронавируса

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2023, 10:39
Более 1700 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние сутки зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусом, 3 случая ковидной пневмонией и один летальный случай от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«На 1 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 776 человек (–1 597+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится – 179 пациентов, на амбулаторном – 1 597 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента», - говорится в сообщении.


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