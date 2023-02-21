Более 1700 человек прошли в 4-й этап республиканской олимпиады школьников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году интеллектуальные соревнования проходят в электронном формате с использованием прокторинг сервиса. По итогам из 15 651 участников более 1700 школьников прошли в заключительный этап олимпиады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Интеллектуальный конкурс проходил с 13 по 18 февраля текущего года. Как рассказал и.о. директора республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов, по итогам областного этапа 1620 участников прошли на республиканский этап соревнований. Кроме того, 88 школьников – члены республиканского олимпийского резерва получат путевки на заключительный этап.

Отметим, четвертый этап республиканской олимпиады для учащихся 9-11 (12) классов по общеобразовательным предметам естественно-математического направления пройдет с 20 по 25 марта и общественно-гуманитарного направлению с 3 по 8 апреля текущего года в городе Шымкенте.

Фото: t.me/oqu_agartu