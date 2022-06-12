12 Июня 2022 08:27

Более 1700 человек прошли курсы казахского языка в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Государственному языку активно обучают жителей Жамбылской области. В регионе созданы условия для изучения казахского языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления по развитию языков Рахии Турмаханбетовой, с каждым годом желающих изучить государственный язык становится все больше.

«С начала года бесплатные курсы казахского языка прошли 1 733 жителя. Разработано мобильное приложение «QazOnline», состоящее из 16 уроков по изучению казахского языка на элементарном уровне. С начала года организовано 64 заседания клубов «Sóile», «RELAX AND LEARN» с участием 845 представителей различных этносов», - пояснила спикер.

По мнению Рахии Турмаханбетовой, для того, чтобы овладение любым языком было эффективным, обязательно необходима языковая среда.

«В этих целях летом 2020 года в Кордайском районе для изучения жителями казахского языка через свободное общение и был создан клуб «Soile». Используется методика TedX. В населенных пунктах проходили заседания клуба прямо под открытым небом, еженедельно. К концу года было охвачено 1 500 человек. В результате, человек, свободно владеющий государственным языком, может создать языковую среду и использовать казахский язык как средство свободного общения», - пояснила руководитель облуправления по развитию языков.

Вопросы обучения государственному языку обсуждались в Таразе, на заседании в областном акимате, под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

«Курсы по изучению языков необходимо организовать во всех районах, - поручил глава региона. - Дети должны летние каникулы провести с пользой. Приложение «QazOnline» не пользуется популярностью. Надо рассказывать жителям региона о его преимуществах».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, с целью изучения языковой ситуации в регионе ежеквартально проводится мониторинг входящей и исходящей документации областных и местных исполнительных органов. Удельный вес исходящих документов на казахском языке в государственных органах составил 99,5%.

Для приведения визуальной информации в соответствие с нормами государственного языка изучено 6 099 объектов визуальной информации, вынесено 670 замечаний, из них только 47 исправлено.

По данным управления по развитию языков, в Центре обучения языкам на курсах казахского языка бесплатно обучаются более 1 тыс. слушателей. Во время режима чрезвычайной ситуации в стране Центр обучения языкам организовал онлайн-обучение государственному языку. В социальных сетях проводятся вебинары «Үйде отырып, қазақ тілін бірге үйренеміз!», онлайн-уроки по казахскому языку «Qazonline», «Отбасында қазақ тілін бірге үйренеміз». Вниманию пользователей социальной сети представлены онлайн-уроки «Үйде отырып, ағылшын тілін бірге үйренеміз!», правила правописания на латинице «NewEmle», «Мотивационные слова на латинской графике».