Более 1700 человек лечатся от COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области за сутки выявлено 114 инфицированных коронавирусом. Общее число больных в регионе достигло 1729 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки в городе Атырау подтверждено 72 случая заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 15 заболевших на месторождении Тенгиз. Растет число зараженных и в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 3 жителей Жылыойского района, у 10 жителей Курмангазинского, у 3 жителей Индерского, у 9 жителей Исатайского, у 1 жителя Махамбетского и у 1 Макатского районов. Заболевание у 42 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 72 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 102 человека. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1095 человек, в модульной больнице - 170, в инфекционном стационаре областной больницы - 104 пациента, в инфекционном стационаре фтизиопульманологии - 55, в районных инфекционных стационарах - 148. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 157», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Напомним, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, о состоянии пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в инфекционных стационарах Атырау, можно узнать в call-центре.