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    14:27, 28 Август 2024 | GMT +6

    Более 170 жизней унесли наводнения в Нигерии

    наводнения, Нигерия
    Фото: nihsa.gov.ng

    Продолжающиеся несколько недель наводнения в Нигерии привели к смерти более чем 170 человек, свыше 200 тысяч стали внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщил представитель Национального управления чрезвычайными ситуациями страны Манзо Эзекиель, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    — Наиболее пострадали северные районы Нигерии, — приводит его слова телеканал CNN.

     Значительная опасность угрожает и другим регионам страны на фоне мощных ливней и подъема уровня двух самых больших рек — Нигера и Бенуэ. Создается серьезная опасность вспышки холеры из-за загрязнения источников водоснабжения.

    Агентство гидрологических услуг Нигерии предупреждает об опасности подъема уровня воды в реке Нигер из-за аварийного сброса в водохранилищах стран выше по течению.

    — В соседней с Нигерией Республике Нигер сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка. Там самый обильный за последние 50 лет сезон дождей привел к обширным наводнениям. По данным властей этой страны, из-за разлива реки Нигер под водой оказались многие кварталы столицы, Ниамея, 150 человек погибли, десятки тысяч лишились крова, — сообщает портал malijet.

    Теги:
    Наводнения Африка Происшествия, ЧС Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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