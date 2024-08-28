Более 170 жизней унесли наводнения в Нигерии

Продолжающиеся несколько недель наводнения в Нигерии привели к смерти более чем 170 человек, свыше 200 тысяч стали внутренне перемещенными лицами. Об этом сообщил представитель Национального управления чрезвычайными ситуациями страны Манзо Эзекиель, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Наиболее пострадали северные районы Нигерии, — приводит его слова телеканал CNN.

Значительная опасность угрожает и другим регионам страны на фоне мощных ливней и подъема уровня двух самых больших рек — Нигера и Бенуэ. Создается серьезная опасность вспышки холеры из-за загрязнения источников водоснабжения.

Агентство гидрологических услуг Нигерии предупреждает об опасности подъема уровня воды в реке Нигер из-за аварийного сброса в водохранилищах стран выше по течению.