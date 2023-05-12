Более 170 земельных участков на 10 млрд тенге изъяли в ходе проверки в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы изъял 173 участка, площадью 167 га. Об этом сообщается в ответе Генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путем проведения детальной инвентаризации по мерам надзора отменены государственные акты на право землепользования, отведенные под индивидуальное жилищное строительство в горной местности, площадью 13 га (мкрн Жайлау). На сегодня департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы (далее – департамент) в результате работы органов прокуратуры изъято 173 участка, площадью 167 га (кадастровая стоимость 10 млрд тенге)», - отмечено в ответе Генпрокурора.

Согласно приведенным данным, по мерам реагирования перед уполномоченными органами инициировано 40 исковых заявлений в суд о возврате земель, площадью 6,05 га (на рассмотрении). По 750 участкам проверочные мероприятия продолжаются (1,1 тысяч га).

В надзорном органе уточняют, что собственникам 161 земельного участка департаментом выданы предписания, начато освоение 358 участков.