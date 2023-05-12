Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Более 170 земельных участков на 10 млрд тенге изъяли в ходе проверки в Алматы

Автор:  
Серик Сабеков
12 Мая 2023, 15:24
Более 170 земельных участков на 10 млрд тенге изъяли в ходе проверки в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент по управлению земельными ресурсами Алматы изъял 173 участка, площадью 167 га. Об этом сообщается в ответе Генерального прокурора РК Берика Асылова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Путем проведения детальной инвентаризации по мерам надзора отменены государственные акты на право землепользования, отведенные под индивидуальное жилищное строительство в горной местности, площадью 13 га (мкрн Жайлау). На сегодня департаментом по управлению земельными ресурсами города Алматы (далее – департамент) в результате работы органов прокуратуры изъято 173 участка, площадью 167 га (кадастровая стоимость 10 млрд тенге)», - отмечено в ответе Генпрокурора.

Согласно приведенным данным, по мерам реагирования перед уполномоченными органами инициировано 40 исковых заявлений в суд о возврате земель, площадью 6,05 га (на рассмотрении). По 750 участкам проверочные мероприятия продолжаются (1,1 тысяч га).

В надзорном органе уточняют, что собственникам 161 земельного участка департаментом выданы предписания, начато освоение 358 участков.


Алматы   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
Еркин Тюмелиев возглавил Департамент экономических расследований по Жетысуской области
20 улиц планируется построить в столице
20 улиц планируется построить в столице
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане
Рост показателя материнской смертности наблюдается в последние три года в Казахстане