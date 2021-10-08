Более 170 вагонов угля выгрузили в Нур-Султане в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов прокомментировал ситуацию касательно обеспеченности столицы углем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как такового ажиотажа (на тупиках - прим. ред) нет, это ажиотаж спекулятивный, он связан непосредственно с продавцами угля. Приведу простую статистику: за 7 дней октября мы выгрузили для Нур-Султана 171 вагон угля», - сказал Канат Кобесов журналистам во время пресс-тура на угольные тупики столицы.

По его словам, с выбором угля у населения тоже проблем быть не должно.

«Уголь у нас разный – майкубинский, шубаркульский, каражыринский и т.д. Все аявки нам предоставляют сами получатели, по Нур-Султану имеются 8 жд тупиков, получателей 14, они же являются и продавцами, которые осуществляют торговлю с населением. Порядка 10 тысяч тонн «смотрит» на Нур-Султан, сегодня выгрузка по станции «Нур-Султан» составляет 20 вагонов. Все потребности мы закрываем, по заявкам самих получателей», - заключил спикер.

Организаторы мероприятия напомнили, что в АО «НК «ҚТЖ» с августа т.г. функционирует оперативный штаб с участием представителей угольных разрезов, который на еженедельной основе координирует перевозку угля по всему Казахстану.

Кроме того, в отделениях дорог работают оперативные мониторинговые группы. Ежедневно они производят сбор информации по фактическому наличию запасов угля и прогнозируют его потребности.

В Нур-Султане имеется 14 подъездных путей. В момент проведения пресс-тура на них находились 75 полувагонов с углем, на подходе к столице - еще 138 полувагонов. Их ожидают в ближайшие сутки. В сентябре на подъездной путь ТОО «Ospanoff» доставлено 100 вагонов угля, в октябре планируется получить в 1,5 раза больше – до 150 вагонов. На подъездном пути ТОО «Орион-А» имеются запасы угля в объеме 510 тонн, на подъездном пути ТОО «ИВ-Транс 2030» в наличии 320 тонн угля марки «Каражыра».