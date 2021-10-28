Более 170 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане за первый месяц добровольной вакцинации детей от коронавируса получили прививку более 170 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день от коронавируса вакцинирован 176 791 подросток в возрасте от 12 до 18 лет. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов. Для вакцинации используется немецкая вакцина Pfizer/BioNTech.

Напомним, процесс вакцинации детей на добровольной основе в Узбекистане стартовал 28 сентября.