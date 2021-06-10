НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 170 тысяч человек получили первый компонент вакцины в столице. Об этом сообщила и.о. управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более 170 тыс. человек получили первый компонент вакцины (26% от подлежащего контингента). Полностью завершили курс иммунизации свыше 113 тысяч граждан (18% от подлежащего контингента)», - сказала Алия Рустемова на брифинге в акимате.

По ее словам, в остатках имеется более 59 тыс. вакцин первого компонента, более 55 тыс. второго компонента.

«Для охвата населения вакцинацией мы в три раза увеличили количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 8:00 утра до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни», - отметила спикер.

«На сегодня в наличии имеется три вида вакцин: российский Спутник – V, отечественная QazVac и китайская - Hayat-Vacs (торговое название Sinopharm). Также, для обеспечения доступности населения к данной услуге, были развёрнуты прививочные пункты в восьми торгово-развлекательных центрах (Хан-Шатыр, MegaSilkWay, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сары арка, Евразия, магазин Мечта) и один рынок - Алем. За весь период в ТРЦ было вакцинировано более 29 тысяч человек», - заключила она.