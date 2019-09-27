Более 170 тонн продукции предоставят в столице производители Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28-29 сентября на площадке ТРЦ «Хан Шатыр» на сельскозярмарке свою продукцию представят производители Атырауской и Восточно-Казахстанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В предстоящей ярмарке примут участие предприниматели и товаропроизводители 7 районов Атырауской области и города Атырау. В общей сложности они привезут в столицу 74 наименований товаров объемом 176,7 тонн на сумму 135 млн. тенге. Из них: мясной продукции - 24 тонны, овощной - 35 тонн, молочной - 6 тонн, рыбной - 45 тонн, яйца - 40 000 штук, прочей продукции - 65,7 тонн.

Восточно-Казахстанскую область представят производители 15 районов и 2 городов. Планируется реализовать 15 наименований сельхозпродукции в объеме 310 тонн, на сумму 224,7 млн. тенге. Так, регион везет в столицу более 60 тонн меда, 5 тонн колбасных изделий, 15 тонн молочной продукции, 13 тонн растительного масла, 3 тонн крупы, 5 тонн рыбы, 45 тонн мяса конина, 10 тонн кумыса и национальных изделий и пантопродукции, овощной продукции и картофеля в объеме 150 тонн и многое другое.

Также во время ярмарки планируется проведение культурно-концертной программы с участием художественных коллективов Атырауской области с 10 часов утра.