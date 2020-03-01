Более 170 рогов сайги нашли у жителя ЗКО

КРУГЛООЗЕРНОЕ. КАЗИНФОРМ - 126 рогов сайги нашли у жителя Западно-Казахстанской области. Рога, обнаруженные при осмотре салона автомашины ВАЗ 2107, были упакованы в дорожные сумки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 февраля сотрудниками полиции ЗКО в поселке Круглоозерное на трассе Уральск - Атырау была задержана автомашина синего цвета под управлением 25-летнего мужчины. В салоне машины в трех сумках были найдены 126 сайгачьих рогов. Кроме того, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще 48 сайгачьих рогов.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» УК РК. Подозреваемым по данному факту оказался житель поселка Маштексай Джангалинского района ЗКО.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Фото: polisia.kz