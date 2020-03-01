+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 170 рогов сайги нашли у жителя ЗКО

1 Марта 2020 23:08
Поделиться:
Более 170 рогов сайги нашли у жителя ЗКО

КРУГЛООЗЕРНОЕ. КАЗИНФОРМ - 126 рогов сайги нашли у жителя Западно-Казахстанской области. Рога, обнаруженные при осмотре салона автомашины ВАЗ 2107, были упакованы в дорожные сумки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Мясо без ветеринарных справок привез на рынок житель СКО
Законопроект о митингах преобразовывается на наших глазах - Ерлан Саиров Законопроект о мирных собраниях соответствует международным стандартам - Сейтжан Койбаков Вопрос о количестве участников мирных собраний проработают в МИОР РК

28 февраля сотрудниками полиции ЗКО в поселке Круглоозерное на трассе Уральск - Атырау была задержана автомашина синего цвета под управлением 25-летнего мужчины. В салоне машины в трех сумках были найдены 126 сайгачьих рогов. Кроме того, при проведении обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще 48 сайгачьих рогов.

По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» УК РК. Подозреваемым по данному факту оказался житель поселка Маштексай Джангалинского района ЗКО.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Фото: polisia.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив