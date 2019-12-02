Более 170 полицейских поощрили в честь Дня Первого Президента в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Лучших полицейских Карагандинской области поощрили в День Первого Президента. В этот день также наградили героя-полицейского, который спас человека от гибели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские полицейские провели торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. Всех сотрудников с этим праздником поздравил начальник департамента полиции Карагандинской полиции Ерлан Файзуллин.

«История органов внутренних дел Казахстана неразрывно связана с деятельностью Нурсултана Назарбаева. Сегодня нашу страну во всем мире знают как миролюбивое и процветающее государство. Роль Лидера нации очень значима, и мы видим результаты всего, что он делал в экономике, политике, взаимодействии с другими странами. Елбасы оказывает большую поддержку органам внутренних дел. Отмечая профессионализм своих коллег, их самоотверженный труд, неустанную борьбу сотрудников полиции с преступностью, соблюдение законности, всему личному составу, членам их семей хотелось бы пожелать счастья и успехов в профессиональной деятельности по выполнению почетного долга обеспечения общественной безопасности нашей страны», - отметил начальник департамента.

В связи с празднованием Дня Первого Президента приказом министра внутренних дел и приказом начальника департамента полиции за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности были поощрены 178 сотрудников ДП. В их числе – младший лейтенант Ерлан Амалбаев, который приказом министра внутренних дел РК награжден медалью «Құқық тəртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін».

4 июля текущего года в районе 45-го квартала Ерлан Амалбаев заметил мужчину, лежавшего у края аллеи, возле которого в отчаянье суетилась женщина. Полицейский сразу понял, что он нуждается в помощи. Подойдя ближе, он увидел, что мужчина бьется на земле в судорожном припадке. Ерлан бросился оказывать ему первую помощь. Поступок сотрудника правоохранительных органов вызвал шквал эмоций среди жителей города. Акцент делался на социальном статусе спасённого мужчины. Многие комментаторы открыто заявляли о том, что не подошли бы к бомжу. А действие полицейского оценили как подвиг.





«Я не разделяю людей, когда необходимо оказать помощь. Во-первых, это моя работа. Во-вторых, думаю, что любой человек поступил бы также на моем месте. А тот факт, что он является бомжом и находится в не очень опрятном виде, не освобождает меня от ответственности за него. Я не мог пройти мимо и оставить его в таком состоянии», — рассказал Ерлан Амалбаев.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным силами сотрудников ДП Карагандинской области. Концертная программа была посвящена Елбасы. Во время мероприятия на экране демонстрировались видео о деятельности Первого Президента.



