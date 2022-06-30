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Более 170 подростков доставили в полицию в Таразе
30 Июня 2022 23:38

Более 170 подростков доставили в полицию в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжаются мероприятия, посвященные выпускным вечерам. Увеселительные заведения, места массового отдыха молодежи находятся в зоне усиленного контроля полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе» состоит в профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в отношении самих несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Только за один день оперативно-профилактических мероприятий в органы внутренних дел за различные правонарушения доставлены 172 подростка, составлены 194 административных протокола. Выявлены и поставлены на учет пять подростков и семь неблагополучных семей».

Помимо этого, в ходе рейдов полицейские выявили шесть фактов реализации алкогольной продукции, и обнаружили два развлекательных заведения, где несовершеннолетние работали официантами в ночное время.

Только за нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилья в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечено 167 родителей и 7 должностных лиц увеселительных заведений.

«Хочу предупредить, что в Жамбылской области продолжают проводиться мероприятия, посвященные выпускным вечерам, - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы Жамбылской области полковник полиции Куанышбек Калжанов. - В связи с этим под особым контролем находятся все увеселительные заведения, а также места массового скопления молодежи. Особую тревогу вызывают водоемы и места, не предназначенные для отдыха и гуляний. С начала года зарегистрировано 2 факта утопления малолетних детей на территориях частных домов. Все случаи связаны с отсутствием должного контроля со стороны родителей. Важно знать и понимать, что бесконтрольность со стороны родителей может стать причиной совершения правонарушений. Нельзя забывать об ответственности за воспитание своих детей».

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области созданы мобильные группы с участием волонтеров, местных исполнительных органов, управления образования и иных заинтересованных органов по отработке увеселительных заведений и мест массового отдыха молодежи.

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Автор:
Корреспондент

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