10 Августа 2022 21:32

Более 170 объектов образования ремонтируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет активная подготовка к предстоящему учебному году. В этом году ремонтируют 175 объектов образования, 32 из них капитально. Завершить все работы должны до 25 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонт идет по трем направлениям: за счет трансфертов общего характера, в рамках спецпроекта «Ауыл – Ел бесігі» и за счет средств, выделенных из местного бюджета.

С сентября этого года в Карагандинской области начнут работу 405 школ. За парты сядут более 17 тыс. первоклассников.

В новом учебном году учащихся 11а микрорайона примет новая школа.

Также к сентябрю будет завершена реконструкция здания 12-й школы в Темиртау.

Полностью решен вопрос обеспечения школьников учебниками. Идет работа по их отгрузке.

В отдаленных населенных пунктах области, в которых отсутствуют школы, будет организован подвоз учащихся.

Ремонтируют и 27 дошкольных организаций. Всего в области 415 детских садов и мини-центров на 36 тыс. 823 места.

В новом учебном году в регионе будут работать 54 колледжа, из них 36 – государственных, 18 – частных.

«В этом году на 3,2 % увеличен объем государственного образовательного заказа из местного бюджета на подготовку специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата, рабочих кадров, медиков. Кроме того, выделена 1 тыс. мест по программе «Качественное образование для всех «Білімді ұлт», - сообщили в управлении образования.

С 4 июля начата работа мониторинговых групп по проверке готовности объектов к новому учебному году.