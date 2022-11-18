Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане

18 Ноября 2022, 16:21

18 Ноября 2022, 16:21

Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Миссия Содружества независимых государств по наблюдению за президентскими выборами в Казахстане продолжает свою работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Миссия СНГ работает в Казахстане с 27 октября. В день выборов будут работать 174 наблюдателя из 8 стран СНГ. В составе миссии парламентарии, руководители центральных избирательных комиссий стран СНГ, общественные деятели, сотрудники исполнительного комитета СНГ, парламентская ассамблея СНГ.

«10 человек – это долгосрочные наблюдатели, они побывали практически во всех регионах Казахстана, встречались с представителями госструктур, ответственных за подготовку и проведение выборов, были в Министерстве внутренних дел, Министерстве иностранных дел, Генеральной прокуратуре, работают в тесном контакте с Центральной избирательной комиссией Казахстана. Этот контакт хороший, конструктивный, повседневный, который помогает нам выполнять те задачи, которые стоят перед наблюдателями нашей миссии. Везде мы получаем поддержку и помощь, необходимую для выполнения наших задач наблюдателей. Двери для нас везде открыты. Документы, необходимые для того, чтобы представить картину того, как готовятся к выборам, нам предоставляют», - сообщил на брифинге в ЦИК РК глава миссии СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, наблюдение за внеочередными выборами Президента РК началось не с даты приезда в Казахстан, а с объявления о внеочередных выборах. Как только в Казахстане приняли решение на высоком уровне о проведении досрочных президентских выборов, исполнительный комитет СНГ и ответственные люди по наблюдению за выборами сразу же приступили к анализу сообщений из СМИ и публикаций в интернете. Наблюдатели также изучили законодательство РК по проведению выборов, избирательное законодательство.

«Наблюдая за выборами мы руководствуемся избирательным кодексом страны наблюдения, то есть избирательным законодательством Казахстана. Еще одно важное правило – невмешательство во внутренние дела, объективное наблюдение, уважение законов страны пребывания. Еще одна особенность нашей миссии – доброжелательный подход. Мы в составе миссии – друзья Казахстана, мы приехали с добрыми чувствами сюда, не просто составить картину того, как проходит избирательная кампания, а с желанием помочь по мере возможности, чтобы она прошла без нарушений. Естественно, эта помощь не должна сопрягаться с вмешательством во внутренние дела, например, советы, как лучше поставить урны, какие места установить для наблюдателей», - добавил Сергей Лебедев.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября.