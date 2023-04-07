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Более 170 кг наркотиков изъяли в Актюбинской области

Ринат Дусумов
7 Апреля 2023, 20:24
Более 170 кг наркотиков изъяли в Актюбинской области Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Более 170 кг наркотиков изъяли в Актюбинской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года сотрудниками управления по противодействию наркопреступлениям ДП Актюбинской области выявлено 20 наркоправонарушений, из них зарегистрировано 14 наркопреступлений. Также выявлено 34 сайта, возможно причастных к незаконному обороту наркотиков, имеющие доменную зону на территории Казахстана.

Стражами порядка из незаконного оборота изъяты наркотические средства весом более 170 кг. Из них 162,9 кг марихуаны, 6 кг гашиша и 1,5 грамм синтетических наркотиков.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Борьба с наркотиками  
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