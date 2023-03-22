Более 170 карагандинских госслужащих стали участниками соревнований по национальным видам спорта

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 170 государственных служащих Карагандинской области приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, приуроченных к празднованию Наурыза. Состязания проходили в легкоатлетическом манеже имени К. Нуржанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».





В первенстве участвовали госслужащие пяти городов, семи районов, областных управлений и департамента Агентства РК по делам государственной службы по Карагандинской области.

В программе турнира было заявлено пять видов спорта: тоғызқұмалақ, садақ ату, арқан тарту, асық ату и гиревой спорт. В состав команды входило до 14 человек.

Главным судьей соревнований стал руководитель комплексной детско-юношеской спортивной школы города Караганды Асхат Ахметов.

«Управление физической культуры и спорта проводит такой турнир в первый раз. Радует, что многие госслужащие откликнулись, захотели попробовать свои силы в национальных видах спорта. Участвуют 15 команд, все спортсмены-любители. Соревнования проходят по личным и командным зачетам», – говорит Асхат Ахметов.

Представительница команды Бухар-Жырауского района Анель Смаилова решила проверить себя в традиционной стрельбе из лука.

«В спорте я много лет. Участвовала и в многоборье, и в беге на большие дистанции, играла в волейбол и баскетбол. В этот раз решила стрелять из лука. Год назад сын стал заниматься этим видом спорта, ну и я увлеклась. Хожу на тренировки, но очень редко, к сожалению. Стрельба из лука развивает глазомер, дисциплинированность, выносливость, стойкость. Не будет возможности попасть в цель, если ты нервничаешь. Надо быть спокойным и сосредоточенным», – говорит Анель Смаилова, главный специалист отдела внутренней политики Бухар-Жырауского района.

«Честно сказать, последний раз участвовал в каких-либо соревнованиях в школе. Я работаю главным инспектором отдела службы управления персоналом Нуринского района. По мере возможности стараюсь поддерживать физическую форму. Периодически занимаюсь во дворе – подтягиваюсь на турнике, отжимаюсь. Сегодня решил выбрать дисциплину арқан тарту. Надо больше внимания уделять национальным видам спорта, развивать их и привлекать молодежь», – делится мнением еще один участник турнира – Нуржан Кусаинов.

По итогам состязаний победители и призеры общекомандного зачета награждены кубками и дипломами.

Участники команд, занявшие первые три места, отмечены грамотами и медалями.