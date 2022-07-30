Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 170 человек утонули в Казахстане с начала года
30 Июля 2022 14:44

Более 170 человек утонули в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала купального сезона в Казахстане спасено 163 человека, утонули 128 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным МЧС, с начала года на водоемах страны спасено 192 человека, в том числе 56 детей.

«С начала купального сезона (с 1 июня) 2022 года спасено 163 человека, в том числе 45 детей. В 2021 году было спасено 163 человека, в том числе 35 детей», - сообщили в МЧС в ответе на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

По информации ведомства, с начала года в Казахстане утонул 171 человек, в том числе 58 детей. За аналогичный период прошлого года утонули 297 человек, в том числе 104 ребенка. Гибель людей снизилась на 42%, а гибель детей уменьшилась на 45%.

«С момента купального сезона в 2022 году (с 1 июня) утонули 128 человек, в том числе 45 несовершеннолетних. В 2021 году за аналогичный период утонули 218 человек, в том числе 66 несовершеннолетних», - проинформировали в министерстве.

Уточняется, что гибель людей на водоемах снизилась на 41%, а факты гибели детей - на 32%.

«Наибольшее количество утонувших зафиксировано в Алматинской (21), Актюбинской (16) и Костанайской (15) областях. Б ольшинство утонувших в возрасте 13-17 и 26-35 лет», - сообщили в ведомстве.

Также в МЧС назвали основные причины утопления. Так, с начала года погибли 35 человек, которые не умели плавать, из-за недооценки своих сил утонули 56 человек.

В МЧС обратились к гражданам соблюдать элементарные правила на воде:

- не купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»;

- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- не заниматься спортом, в том числе не играть в спортивные игры, в местах, не приспособленных для этих целей;

- не допускать уничтожения (снятия), повреждения или установки знаков безопасности на водоемах;

- не оставлять на берегу и в раздевалках предметы и мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- не взбираться на знаки безопасности, буйки на водоемах;

- не допускать купания детей без сопровождения взрослых.


Новости по теме
Глава МЧС взял на особый контроль промышленные предприятия Карагандинской области
Нарушители на водных мотоциклах привлечены к ответственности в ВКО
Пятилетний ребенок утонул на пляже базы отдыха в Уральске
Читайте также
Гран-при Чемпионата мира в США выиграл театр танца из СКО
Движение на пересечении двух проспектов временно перекроют в Алматы
Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау
Школьники РК завоевали 2 бронзовые медали на международной олимпиаде по лингвистике
Проведено более 100 операций по пересадке органов за полгода в РК
Полицией Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми
Глава МЧС взял на особый контроль промышленные предприятия Карагандинской области
Мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске
Популярное
1 Центральную больницу «заминировали» в Алматы
2 Мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге
3 Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска
4 Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
5 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив