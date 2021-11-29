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Более 170 человек ревакцинировались от COVID-19  в Атырауской области

29 Ноября 2021 21:09
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Более 170 человек ревакцинировались от COVID-19  в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается ревакцинация населения от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время бустерным компонентом от COVID-19 привит 171 местный житель. Общее количество лиц, подлежащих ревакцинации, составляет 2286 человек.

Это люди, привитые в период с 1-28 февраля 2021 года вакциной «Спутник V». К ним относятся представители восьми категорий: медработники, педагоги, полицейские, студенты, сотрудники закрытых учреждений, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, а также лица с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ревакцинации подлежат лица, привитые от COVID-19 в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года вакцинами QazVac, VeroCell, Hayat-Vax, CoronaVac.

Как ранее сообщалось, 232 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.



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#Атырауская область   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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