Более 170 человек из ВКО подали документы для отбора в Президентский молодежный кадровый резерв

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 2019 год объявлен Годом молодежи. В этой связи создаются все условия для молодежи и ее дальнейшего профессионального роста, передает МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал идею о создании прозрачного и эффективного социального лифта для талантливой молодежи путем формирования Президентского молодежного кадрового резерва.

Предполагается, что данный проект откроет уникальную возможность для наиболее подготовленных и опытных молодых людей занять руководящие должности в системе государственного управления и квазигосударственного сектора. При возникновении вакансий на высшие административные и политические должности будут рассматриваться кандидатуры резервистов Президентского кадрового резерва.

Впервые у молодежи появилась уникальная возможность пройти отбор, занять ответственную должность и внести свой вклад в развитие страны.

Молодежь нашей области активно приняла участие, более 170 человек подали документы. Среди них - общественники, государственные служащие, работники предприятий, должностные лица сферы образования и др.

По Восточно-Казахстанской области успешно прошли верификацию тестирования 13 человек. В настоящее время они ожидают результаты прохождения этапа «Оценки потенциала», который является комплексным этапом отбора и включает в себя 3 составляющие: написание эссе, презентация проекта, оценка компетенций.

Кандидаты с наилучшими баллами по результатам этапа «Оценка потенциала» будут приглашены на личное собеседование с членами Экспертной комиссии.

По итогам собеседования Экспертная комиссия путем открытого голосования формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в Резерв, и направляет на рассмотрение в Национальную комиссию.

Заключительный этап отбора – это рассмотрение кандидатур участников в Национальной комиссии по кадровому резерву.

На заключительном этапе по результатам заседания будет принято решение о зачислении в Президентский молодежный кадровый резерв.

Лица, зачисленные в резерв, могут занять управленческие, отраслевые и региональные группы должностей.

Одним из ключевых компонентов данного проекта является обучение по краткосрочным образовательным программам резервистов, успешно прошедших все этапы отбора.

Образовательные программы будут нацелены на наращивание потенциала компетенций стратегического видения, системного управления, адаптивного лидерства, эффективных коммуникаций и др.

При наличии дополнительных вопросов вы можете пройти на сайт Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы qyzmet.gov.kz для получения детальной информации.