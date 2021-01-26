Более 170 авто водворено на штрафстоянку в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 173 авто водворено на штрафные стоянки в Павлодарской области, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории города Павлодара проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

Только за два дня 21 транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Из них 7 жителей сели за руль авто, хотя официально не обучались вождению и не получали водительские права, что является серьезным нарушением и может привести к неисправимым последствиям. У 5 водителей не оказалось необходимых документов на авто, а 4 водителей и вовсе ездили на транспортных средствах, будучи в состоянии опьянения, тем самым ставя под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

«Имеют место факты, когда ездят за рулем и те, кто уже был лишен права управления. Так, 22 января при патрулировании инспекторами службы батальона патрульной полиции города Павлодар на пересечении проспекта Н. Назарбаева – улицы Ладожская задержан павлодарец, который, будучи лишенным права управления транспортным средством, проигнорировав запрет, ездил на автотранспорте.

По факту 21-летний житель области привлечен к административной ответственности по статье 612 части КРКоАП, наложен штраф в размере 50 МРП. Сельчанин до 2028 года лишен водительских прав», – рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов. Стоит отметить, что с начала 2021 года за нарушения Правил дорожного движения водворено на штрафные стоянки 173 автомашины.



