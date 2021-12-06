Более 170 аптек проверили по фактам безрецептурной реализации препаратов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проведено профилактическое мероприятие «Дәрмек» в целях пресечения фактов безрецептурной продажи фармацевтами наркозависимым лицам, кодеиносодержащих препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Совместно со специалистами Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Нур-Султану, проведена проверка субъектов фармацевтической и медицинской деятельности, занятых в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Проверен 181 объект, из них 172 аптеки, один склад, четыре лечебно- профилактических учреждения и четыре промышленных предприятия.

В двух аптеках столицы, установлены факты реализации, без рецепта врача, лекарственных кодеиносодержащих препаратов и синтетических опиоидов.

Владельцы аптек будут привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделии медицинского назначения и медицинской техники».

Во время проведения ОПМ полицейскими проводилась работа, направленная на выявление и пресечение деятельности лиц занимающихся незаконными операциями с наркотическими средствами на территории столицы.

В ходе операции выявлено 10 наркоправонарушений, в том числе: два факта сбыта наркотиков, один факт хранения в особо крупном размере, четыре уголовных проступка.

За пять дней проведения ОПМ из незаконного оборота было изъято около 200 граммов различных видов наркотических средств.

С начала текущего года полицейскими возбуждено 191 уголовное дело связанное с наркотиками, из которых 135 в отношении лиц, занимающихся сбытом. Из незаконного оборота было изъято 130 кг различного вида наркотических средств.