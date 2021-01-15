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Более 17 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в столице

15 Января 2021 13:12
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Более 17 тысяч кубометров снега вывезли за ночь в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 января, в Нур-Султане в снегоуборочных работах задействовано более 900 единиц спецтехники и порядка 2000 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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В ночь с 14 на 15 января было вывезено 17313 кубометров снега. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории.

Напомним, весь снег вывозят на одиннадцать полигонов, расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе происходит в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Акимат  
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