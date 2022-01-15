Более 17 тысяч этнических казахов получили статус кандаса по итогам прошлого года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об итогах работы государственной поддержки этнических казахов, получивших статус «кандас», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Минтруда, по состоянию на декабрь 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 17 358 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тысяч этнических казахов.
«Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан с начала 2021 года, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,7% – из других стран», - сообщили в Минтруда.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,1%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкент (10,5%).
По состоянию на 1 декабря 2021 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.
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