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Более 17 тысяч этнических казахов получили статус кандаса по итогам прошлого года

15 Января 2022 14:23
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Более 17 тысяч этнических казахов получили статус кандаса по итогам прошлого года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали об итогах работы государственной поддержки этнических казахов, получивших статус «кандас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минтруда, по состоянию на декабрь 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 17 358 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тысяч этнических казахов.

«Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан с начала 2021 года, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,7% – из других стран», - сообщили в Минтруда.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,1%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкент (10,5%).

По состоянию на 1 декабря 2021 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, 28,1% человек моложе трудоспособного и 16,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% среднее специальное образование, 45,5% общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.


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#Соотечественники   #Минтруда РК   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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