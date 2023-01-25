Более 17 тысяч чиновников сократят в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в рамках административной реформы сократят более 17 тысяч чиновников. Соответствующий указ «О первоначальных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности органов исполнительной власти республики» сегодня подписал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, всего в министерствах и ведомствах сокращается 17 447 единиц управленческого и производственного персонала, финансируемых из бюджетных и внебюджетных фондов, что составляет 24% от общего числа госслужащих. В том числе количество заместителей руководителей министерств и ведомств сокращается с 207 до 144, или на 30%.

Общая численность работников министерств и ведомств ограничивается 56 573 штатными единицами. Указом категорически запрещено вводить дополнительные штатные единицы управленческого персонала за счёт внебюджетных средств министерств и ведомств.

В результате реформирования госаппарата высвобождается 703 служебных автомобиля и 10 зданий. По предварительной оценке, сокращение штата позволит сэкономить 1,5 трлн сумов ($132 млн). Уменьшение количества чиновничьего автотранспорта сбережет бюджету еще 70 млрд сумов ($6 млн).

Ранее сообщалось, что в ежегодном послании парламенту глава Узбекистана анонсировал масштабные реформы государственного управления, в том числе предусматривающие сокращение числа министерств и ведомств с нынешних 61 до 28.