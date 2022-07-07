Более 17 тыс. заявлений подали родители будущих первоклашек в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Документы в первые классы школ Карагандинской области принимаются до 1 августа. Подать заявление можно как онлайн, так и на бумажном носителе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О правилах приема детей в первые классы рассказала руководитель отдела дошкольного и среднего образования управления образования Гульдана Нурсултан.
«Прием заявлений проводится в электронном формате через портал Электронного правительства Еgov.kz и систему e.bilimal.kz, а также в бумажном виде. На сегодняшний день по области от родителей поступило более 17 тыс. заявлений», – отметила Гульдана Нурсултан.
Для зачисления в первый класс необходимо предоставить следующие документы:
- заявление от родителей (или лиц, заменяющих их);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»;
- документ о состоянии здоровья по форме 063/у;
- две фотографии 3х4.
Заявление рассматривается один рабочий день.