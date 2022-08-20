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Более 17 тыс. нарушений выявили за месяц на дорогах столицы
20 Августа 2022 13:00

Более 17 тыс. нарушений выявили за месяц на дорогах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

С 19 июля по 18 августа в столице проводилось профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За время ОПМ выявлено более 17 тысяч нарушений ПДД, из них выявлено 164 нарушений, совершенных водителями общественного транспорта. За выезд на встречную полосу задержано 104 и проезд на запрещающий сигнал светофора - 430 водителей.

К примеру, 18 августа в обеденное время по улице Мусрепова задержан водитель автомашины марки «BMW», который грубо нарушил ПДД, выехав на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 596 часть 3 КРКобАП. Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

На дорогах столицы полицейскими арестовано 114 пьяных водителей, задержано 316 водителей, не имеющих прав управления транспортом, и 20 граждан, лишенных водительских прав. Все нарушители за рулем привлечены к административной ответственности. На коммунальную стоянку водворено 463 автотранспорта.

Кроме того, 3404 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.


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