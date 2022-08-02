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Более 17 тыс. детей пойдут в первый класс в Карагандинской области
2 Августа 2022 15:46

Более 17 тыс. детей пойдут в первый класс в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершилась приемная кампания для зачисления детей в первый класс. В Карагандинской области родители будущих первоклашек подали 17 тыс. заявлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 4 месяца приема документов принято 17 тыс. заявлений, из них 82 % в электронном формате. 53 % детей приняты в классы с казахским языком обучения. Больше всего классов с казахским языком обучения в Актогайском (94,6 %), Каркаралинском (88,5 %), Шетском (88,2 %) районах и в Приозерске (78,8 %) и Балхаше (76 %)», – сообщили в управлении образования.

Наибольшее количество первоклашек в Балхаше, Караганде, Темиртау, Шахтинске, а также в Абайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Шетском районах.

По данным Минпросвещения, за это время казахстанцы подали около 400 тыс. заявлений. Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке.

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