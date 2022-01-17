Более 17 млрд тенге потратят на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году планируют отремонтировать 295 км дорог областного и районного значений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог руководитель ведомства Максат Баяхмет сообщил, что бюджет на этот год утвердили в сумме 17,7 млрд тенге.

«В рамках утвержденного бюджета всеми видами работ будет охвачено 372 км и планируется завершить 295 км. По улично-дорожной сети дополнительно подготовлены сметные расчеты на ремонт дорог в сельских населенных пунктах по всем районам области на сумму 16,4 млрд тенге, которые мы планируем реализовать при уточнении республиканского бюджета», - сказал М. Баяхмет.

Он добавил, что, в соответствии с принятым Комплексным планом социально-экономического развития региона, планируется отремонтировать около 2,1 тысячи км местного значения.

«Это позволит улучшить условия жизни в 350 населенных пунктах, где проживает около 250 тысяч человек, и довести долю автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, к 2025 году до 98%. Этим же планом предусмотрен ремонт автомобильных дорог и подъездных путей в Имантау-Шалкарской курортной зоне протяженностью 35 км на сумму 5,7 млрд тенге», - проинформировал М. Баяхмет.

Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что в этом году важно завершить дорогу «Тайынша - Чкалово» протяженностью 70 км. Дорога соединит два района.

«Начнется строительство и ремонт дороги между селами Даут и Кишкенеколь протяженностью 57 км. Госэкспертиза закончится в апреле. Деньги предусмотрены на начало работ. Внутрипоселковые дороги тоже в этом году будем ремонтировать. В прошлом году эти работы прошли в 44 селах с 50 тысячами населения. На этот год при уточнении бюджета дополнительно выделим», - пообещал К. Аксакалов.