Более 17 млрд тенге направят на ремонт дорог в Костанайской области

«Из них 10,6 млрд. тенге выделено на продолжение реконструкции автодороги «Карабутак – Костанай», в том числе полностью на завершение работ по трём участкам общей протяжённостью 71 км, в размере 5,1 млрд тенге. Это два участка протяжённостью 65 км от поселка Денисовка до станции Тобол и участок I категории протяжённостью 5,1 км, от города Рудный в сторону Костаная. Работы будут завершены до 30 ноября 2021 года», - сообщил Х. Султанов.

Вместе с тем, 3,5 млрд тенге выделено на продолжение реконструкции участка протяжённостью 24 км от станции Тобол до поселка Набережное. Также выделено 2 млрд тенге на начало работ по реконструкции участка участка I категории протяжённостью 19 км от посёлка Набережное до города Рудный и на капитальный ремонт моста через реку Аят,

«На капитальный ремонт выделено 1,6 млрд тенге, в том числе 482 млн тенге на завершение работ по участку автодороги «Жезказган-Петропавловск» в районе города Аркалыка протяжённостью 3 км, а также моста через реку «Бала-Терсаккан». Работы планируется также завершить до 30 ноября 2021 года, — отметил Х. Султанов. — 1,1 млрд тенге выделено на продолжение работ по участку автодороги «Екатеринбург – Алматы» в районе поселка Севастопольский Сарыкольского района протяжённостью 14 км. Остаток средств на завершение объекта составляет 983 млн тенге».

Из общей суммы на содержание автомобильных дорог республиканского значения в этом году, по словам Х. Султанова, выделено 1,1 млрд тенге. В апреле после уточнения бюджета выделены дополнительные денежные средства в размере 4,4 млрд тенге.

«В том числе 2,2 млрд тенге – на завершение работ по реконструкции участка автодороги «Карабутак – Костанай», протяжённостью 24 км от станции Тобол до поселка Набережное. Также 2,2 млрд тенге на средний ремонт участков автомобильных дорог республиканского значения Костанайской области общей протяжённостью 83 км, в том числе 560 млн. тенге на средний ремонт участков автодорог на подъездах к городу Костанаю, входящих в правительственный маршрут, протяжённостью 7,1 км, 1,6 млрд тенге на средний ремонт участков автодороги «Екатеринбург – Алматы» в районе поселка Озерный и поселка Пешковка, протяжённостью 26 км, переводимых на платность»,- добавил Х. Султанов.

Всего, по информации костанайского филиала «Казавтожол», в 2021 году на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог республиканского значения Костанайской области направят 17,7 млрд тенге.