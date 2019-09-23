Более 17 млн тонн составит ежегодный объем переработки нефти в РК - Узакбай Карабалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодный объем переработки нефти в Казахстане будет составлять более 17 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя правления Ассоциации KAZENERGY Узакбай Карабалин на 6-ой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия потребление углеводородного сырья будет расти, так как в 2 раза возрастает потребление продукции нефти и газохимической отрасли, а этот рынок составляет в объеме около двух триллионов долларов. Поэтому вопросы нефтепереработки и нефтехимии имеют возрастающее значение в глобальном понимании и в том числе для нашей страны, как одного из крупнейших экспортеров углеводорода в регионе», - сказал Узакбай Карабалин в ходе 6-ой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии» в столице.

Он также напомнил, что добыча нефти составила 90 млн тонн в прошлом году, что стало рекордом в истории нефтегазовой отрасли Казахстана.

«Отрасль активно развивается, о чем также свидетельствует успешное завершение реконструкции трех крупнейших НПЗ. Планируется, что ежегодный объем переработки нефти для производства нефтепродуктов с учетом проведенной модернизации будет составлять более 17 млн тонн. Учитывая возросшую глубину переработки, а также соответствие качества ГСМ класса К4, К5, мы не только обеспечили потребности внутреннего рынка, но и стали обладателями экспортного потенциала по рынку ГСМ», - проинформировал зампредседателя KAZENERGY.

«В то же время перед Правительством стоит задача по увеличению несырьевого экспорта в 2 раза к 2025 году. Значительную долю должна экспорта составлять нефтегазохимическая продукция», - добавил он.

Напомним, в столице начала свою работу 6-ая международная конференция «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии». Для участия в конференции прибыли руководители нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических компаний Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, а также ведущих международных компаний в области технологий и инжиниринга.