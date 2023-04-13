Более 17 млн тенге присвоила школьный бухгалтер в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В одной из школ города Жезказгана бухгалтер присвоила более 17 млн тенге. Женщина признала свою вину и вернула украденные деньги. Департаментом экономических расследований по Улытауской области дело было направлено в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный бухгалтер одной из общеобразовательных школ Жезказгана, используя свое служебное положение, присвоила более 17 млн тенге бюджетных средств. Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем пользовании электронную цифровую подпись для проведения платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы.

Таким образом она, якобы выплачивая заработные платы, переводила на свой личный банковский счет и карточные счета фактически неработающих в указанном учреждении лиц, а именно своих близких родственников, деньги в размере более 17 млн тенге.

Данное дело расследовал департамент экономических расследований по Улытауской области.

«В ходе досудебного расследования главный бухгалтер Т. полностью признала вину и возместила нанесенный государству материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно в областное управление образования области внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона», - сообщили в ведомстве.

По результатам рассмотрения уголовного дела, главный бухгалтер была уволена с работы по отрицательным мотивам, а директор школы за отсутствие должного ведомственного контроля привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.