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Более 17 миллионов тенге отдали алматинцы обещавшей помощь в выкупе жилья мошеннице

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Марта 2023, 19:00
Более 17 миллионов тенге отдали алматинцы обещавшей помощь в выкупе жилья мошеннице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В выкупе арендного жилья обещала помочь алматинцам подозреваемая в мошенничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«По одной из версий, 42-летняя гражданка Ж. предлагала свои услуги по выкупу заемного жилья по заниженной цене. Всего по уголовному делу значатся 7 потерпевших. Суммы задатка варьировались в зависимости от «услуги». Общая сумма ущерба составляет более 16 миллионов тенге», – сообщил начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.

Сейчас следователи проводят очные ставки и другие процессуальные действия. На период досудебного расследован

Жителей, пострадавших от противоправных действий подозреваемой, полицейские призывают связаться с ними по телефонам: 227-55-02; 8-702-448-63-37. Иная информации по уголовному делу, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующих презумпцию о невиновности, разглашению не подлежит.


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