Более 17 миллионов граждан прошли перепись

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти 91,6% или 17 428 058 казахстанцев приняли участие в общенациональной переписи населения: 40,4% граждан прошли перепись онлайн, 51,2% - офлайн. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

«Лидером в проведении переписи на 26 октября стал Алматы – здесь количество участников переписи составило 107,5% от зафиксированной ранее численности населения города. Так, по имеющимся в настоящее время данным, количество жителей Алматы составляет 2 005 496 человек. При этом в переписи приняли участие 2 154 907 человек. То есть, можно с уверенностью сказать, что в данном конкретном случае перепись населения уже на этом этапе показывает реальную картину по количеству жителей мегаполиса»,- сказал руководитель Бюро.

На втором месте – Туркестанская область, где в переписи приняли участие 98,6% населения, или 2 032 333 человека. Третье место занимает Жамбылская область с охватом 98,6% населения, или 1 129 863 человек.

Отметим, что участие в переписи онлайн больше всего понравилось жителям Восточно-Казахстанской области, где 57,7% прошли перепись именно в новом формате. На втором месте с показателем 52,9% - Кызылординская область. Тройку лидеров замыкает Жамбылская область, где 47,2% жителей предпочли участие в переписи в онлайн-формате.

Самый высокий показатель участия в переписи в традиционном формате зафиксирован в Алматы – 76,1% жителей прошли перепись при поквартирном обходе. На втором месте Шымкент с показателем 69,6%, на третьем - Алматинская область, где 60% жителей выбрали традиционный формат участия в переписи.

Ранее сообщалось, что перепись досрочно завершилась в Балхашском районе Алматинской области.

«В той же Алматинской области опрос завершился в Кербулакском районе. Абайский район ВКО также завершили сбор данных в рамках переписи населения. А в Павлодарской области сразу в восьми районах (Актогайском, Железинском, Иртышском, Теренкол, Аккулы, Майском, Щербактинском, Успенском) завершился опрос», - сообщил Нурболат Айдапкелов.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».