Более 17 лет жил с двойным гражданством житель Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея более 17 лет жил с двойным гражданством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что с начала года сотрудниками миграционной службы ведется работа по выявлению граждан, которые проживают на территории Восточного Казахстана с двойным гражданством. За 9 месяцев стражи порядка установили более 60 «двойников».

В середине августа сотрудниками миграционной службы выявлена жительница Усть-Каменогорска, которая получила гражданство Российской Федерации в Алтайском крае в 2003 году, а при въезде в РК использовала документ, удостоверяющий личность гражданина РК, и тем самым нарушила законодательство о гражданстве РК.

Следует отметить, что большинство «двойников», оставляют себе документы гражданина РК по неосторожности, однако есть те, кто делает это умышленно.

Например, стражами порядка выявлен житель города Семея, который 17 лет назад получил гражданство Российской Федерации в городе Новосибирске. Однако все эти годы жил в Семее, пользуясь документами гражданина Республики Казахстан, при этом получал пенсию, как в нашей стране, так и в России, игнорируя законодательство РК.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 496 часть 1 КРКобАП, в виде штрафа 100 МРП. У иностранцев были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», — рассказал начальник управления миграционной службы Ербол Бекпаев.

Миграционная служба ДП ВКО напоминает о том, что согласно Конституции РК двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать миграционное законодательство. В случае нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности по статье 496 Кодекса РК.