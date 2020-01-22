Более 17,6 тыс. оралманов прибыли в Казахстан в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 17 661 этнический казах, или 9 993 семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Большинство оралманов прибыли из Китая – 41,5% (7 326 чел.), Узбекистана – 40,1% (7 074 чел.), Туркменистана – 6,5% (1 152 чел.), Монголии – 6,2% (1 095 чел . ), России – 1,8% (313 чел.), 3,9% (701 чел.) – из других стран.

Наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской – 38%, Мангистауской – 14% областях, в городах Шымкент – 7% и Нур-Султан – 6%.

Из общего количества прибывших оралманов лица трудоспособного возраста составляют 62,7% (11 082 чел.), моложе трудоспособного – 30,7% (5 420 чел.), пенсионеры – 6,6% (1 159 чел.).

Из числа оралманов трудоспособного возраста 13,6% имеют высшее образование, 25,2% – среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование, 14,5% не имеют образования.

На 2019 год Правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2 031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской – 815, Павлодарской – 550, Акмолинской – 306 человек, Восточно-Казахстанской – 250, Северо-Казахстанской области – 110 человек.

Лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, оказана поддержка в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», в виде предоставления субсидий: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (84,2 тыс. тенге); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 36,1 до 72,2 тыс. тенге) на семью.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей, или 1 057 280 этнических казахов.