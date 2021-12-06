Более 17,3 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНформ - По состоянию на 1 декабря 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 17 358 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 87,7 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (76,2%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 9,7% – из КНР, 6% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 5,7% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,3%), Туркестанской (13,1%), Мангистауской (19,1%) и Жамбылской (7,8%) областях, а также в городе Шымкенте (10,5%).

По состоянию на 1 декабря текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, моложе трудоспособного возаста - 28,1% человек, 16,8% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,2% - среднее специальное образование, 45,5% - общее среднее образование, и 3,1% не имеют образования.