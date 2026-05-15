Более 1,6 млн предпринимателей работают в Казахстане

По данным Статистического бизнес-регистра, на 1 мая 2026 года в Казахстане зарегистрировано 547 956 юридических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основная часть компаний относится к малому бизнесу — 538 475 организаций с численностью до 100 сотрудников. Средний бизнес представлен 6 939 субъектами, крупный — 2 542 компаниями.

По формам собственности преобладает частный сектор: 460 480 юридических лиц, включая 11 053 совместных предприятия. Государственный сектор представлен 25 929 организациями, а иностранное участие зафиксировано у 61 547 юридических лиц.

Из общего числа зарегистрированных компаний 441 982 считаются действующими. Также зафиксировано 54 572 вновь зарегистрированных субъекта, 195 717 временно приостановивших деятельность и 3 960 находящихся в процессе ликвидации.

Отраслевой разрез

Наибольшее количество юридических лиц сосредоточено в торговле — 145 027 компаний, из которых 106 793 продолжают деятельность. Далее следуют строительство (73 402), сектор прочих услуг (54 086), профессиональная и научная деятельность (36 128), а также образование (31 867).

Региональная концентрация бизнеса

Лидерами по числу зарегистрированных юридических лиц остаются крупные города. В Алматы зарегистрировано 161 362 субъекта, в Астане — 103 634. Далее следуют Шымкент (29 563), Карагандинская область (27 855) и Алматинская область (22 456).

Индивидуальные предприниматели

Количество индивидуальных предпринимателей в стране достигло 1 661 111, из которых 1 597 167 продолжают деятельность. В гендерном разрезе среди ИП немного преобладают женщины — 860 178 против 800 933 мужчин.

Отмечается, что снижение числа ИП связано с переходом части предпринимателей на специальный налоговый режим для самозанятых, введённый с 1 января 2026 года.

Филиалы и иностранное участие

В Казахстане зарегистрировано 24 860 филиалов, из которых действуют 19 538. Также функционируют 3 803 филиала иностранных юридических лиц, при этом активными являются 2 145.

