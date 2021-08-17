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Более 166 тысяч жителей Атырауской области привились от COVID-19
17 Августа 2021 11:56
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 166 тысяч жителей Атырауской области получили прививки от коронавируса. Полным комплексом вакцин привито свыше 120 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 949 местных жителей, II компонентом привиты 1 192 человека.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от COVID-19 вакцинировано 160 269 человек. II компонентом вакцин привиты 120 651 местных жителей.
В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру 98-02-92.
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