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    10:52, 03 Май 2022 | GMT +6

    Более 1630 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1631 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Среди получающих лечение 790 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 841 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-).

    В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1546 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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