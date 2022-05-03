10:52, 03 Май 2022 | GMT +6
Более 1630 казахстанцев продолжают лечиться от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1631 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Среди получающих лечение 790 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 841 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-).
В стационарах находятся 85 пациентов, на амбулаторном уровне – 1546 пациентов. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 13 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.