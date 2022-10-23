Более 1600 учителей физкультуры пройдут бесплатные курсы повышения квалификации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1630 казахстанских учителей физической культуры пройдут обучение на бесплатных курсах повышения квалификации. Они организованы Национальным научно-практическим центром физической культуры при Министерстве просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Курсы стартовали 3 октября и продлятся до 9 декабря текущего года. Первый поток занятий с участием 370 учителей физкультуры проходит в Астане, Карагандинской, Павлодарской, Жетысуской, Северо-Казахстанcкой областях.

«Для того, чтобы улучшить качество работы и повысить профессионализм учителей физкультуры, мы второй год подряд проводим специально разработанные курсы. В прошлом году обучение прошли 950 учителей. На сегодня обучение проходит в 5 регионах страны. Далее география будет расширяться до масштабов всей страны. Исходя из запросов учителей, обучение организовано на двух языках. Повышение уровня профессионализма наших учителей - одна из главных задач», - отметил генеральный директор Национального научно-практического центра физической культуры Сагдат Садыков.

После завершения курсов и итогам тестирования педагоги получат сертификаты государственного образца.

Фото : gov.kz