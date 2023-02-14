Более 1600 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находится 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 46, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.