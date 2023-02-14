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Более 1600 казахстанцев лечатся от коронавируса

14 Февраля 2023, 09:21
Более 1600 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находится 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 46, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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