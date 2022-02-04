Более 1600 актюбинских школьников переболели коронавирусом с начала учебного года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области зарегистрировано около 4 тысяч случаев коронавирусной инфекции среди детей до 14 лет, с начала 2022 года - более 1000 случаев. Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказала на брифинге в РСК руководитель ДСЭК Райхан Койшанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки 3 февраля в регионе, по словам Р. Койшановой, выявлено 237 новых случаев КВИ

«С 13 января Актюбинская область находится в «красной зоне» по коронавирусной инфекции. За 3 февраля выявлено 237 новых случаев, в том числе 179 с симптомами и 58 - бессимптомных. Высокая заболеваемость выявлена среди возрастной группы от 30 до 60 лет.

В 2021 году среди детей до 14 лет зарегистрирован 3851 случай КВИ, в том числе 462 случая среди детей до года. В 2022 году зарегистрировано 1098 случаев, в том числе среди детей до года 251 случай, у детей до 14 лет – 847», - говорит Райхан Койшанова.

В новом учебном году, с 1 сентября по 2 февраля 2022 года, по области среди учащихся общеобразовательных школ зарегистрировано 1616 случаев КВИ. Из них 601 ребенок заболел во время каникул, 1010 случаев выявлено среди учащихся, обучающихся офлайн, среди обучающихся онлайн – пять случаев. Также выявлено 212 случаев КВИ среди преподавателей школ.

Продолжается вакцинация.

«На сегодняшний день всего по области первым компонентом вакцины против КВИ привито 74%, или 391 912 человек, вторым компонентом - 69,5%, или 368 048 человек. Ревакцинировано 67 348 человек. На сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, а ревакцинация повысит имеющйся иммунитет», - говорит Р. Койшанова.



