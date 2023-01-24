Более 160 тысяч обращений с ОРВИ зарегистрировано в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области фиксируют подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликовой, в Жамбылской области с 1 октября 2022 года по сегодняшний день зарегистрировано 162 тысячи 580 обращений с ОРВИ.

«В структуре заболеваемости 66 %, или 106 тысяч 800 человек, приходится на детей до 14 лет, - пояснила спикер. – Только за одну неделю зарегистрировано 9 тысяч 292 случая ОРВИ, отмечается рост на 21 %. Отличительной чертой текущего эпидсезона является ранняя регистрация первых случаев заболеваний гриппом. Первые случаи гриппа в области уже были выявлены в начале октября. С начала эпидсезона в области лабораторно выявлено 72 случая гриппа, в том числе гриппа «А» 10 случаев и гриппа «В» 62 случая. Также с начала эпидсезона по области выявлена циркуляция других респираторных вирусов, таких как парагрипп, риновирус, RS-вирус и аденовирус».

Для профилактики рекомендуется соблюдать стандартные меры личной гигиены – ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции. Самое важное – не заниматься самолечением в домашних условиях. При появлении первых признаков заболевания лучше обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью, отметила Неили Муликова.

Для недопущения вспышек гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК «О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу и ОРВИ на эпидемический сезон 2022 – 2023 годы» при росте показателей заболеваемости, в сравнении с предыдущей неделей от 1,5 и более раз, будут вводиться ограничительные мероприятия. Имеется в виду обязательный масочный режим, ограничение проведения массовых и зрелищных мероприятий и другие.

В организациях образования в период подъема заболеваемости при регистрации ОРВИ среди учащихся от 20 % до 30 % в одном классе в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение десяти календарных дней.

В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 % и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение. На сегодняшний день случаев заболевания более 20 % среди школьников не зарегистрировано, пояснила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Неили Муликова

Как сообщалось ранее, свыше 20 тысяч жамбылцев болеют ОРВИ каждый год, а гриппом более ста человек – из них 70 % это дети в возрасте до 14 лет. Новый эпидемиологический сезон в регионе начался в октябре и продлится примерно до мая следующего года. Подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями был зафиксирован в Жамбылской области уже в начале эпидсезона.