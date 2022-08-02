Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 160 тыс. казахстанцев трудоустроились на постоянную работу в этом году
2 Августа 2022 14:04

Более 160 тыс. казахстанцев трудоустроились на постоянную работу в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам семи месяцев этого года в Казахстане трудоустроены 296 тыс. человек. Такие данные предоставила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Тамара Дуйсенова заявила, что основным условием повышения доходов населения являются качественные рабочие места.

«По итогам семи месяцев этого года трудоустроено 296 тыс. человек. Из них 163 тыс. человек (55%) на постоянную работу. На вакансии, предложенные работодателями, трудоустроено 153 тыс. человек, в рамках мероприятий по содействию занятости трудоустроено 122 тыс. граждан. А 6,9% были трудоустроены в рамках нацпроектов», - сказала Тамара Дуйсенова.

По словам министра, цифровые технологии позволили обеспечить эффективную и прозрачную систему организации трудоустройства граждан.

«Достоверность сведений по трудоустройству обеспечивается путем мониторинга поступлений обязательных пенсионных взносов. Согласно данным мониторинга, по трудоустроенным гражданам в рамках национальных проектов только у 38% имеются пенсионные взносы. По трудоустроенным в рамках активных мер содействия занятости и на текущие вакансии работодателей этот показатель составляет 81 и 65% соответственно», – проинформировала министр.

Ранее министр сообщила, что из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселились 1 147 семей, или 3,8 тыс. человек. В числе переселенных 540 человек это – кандасы, прибывшие из-за рубежа.



Новости по теме
Почти 8 тыс. человек получили работу в рамках нацпроекта в Атырауской области
Электронную базу молодежи категории NEET создали в Жамбылской области
Алматинцы отдали 2 млн тенге мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее
Читайте также
Более 500 кандасов переселились в трудодефицитные регионы Казахстана
Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК
Население Казахстана может превысить отметку в 27 млн к 2050 году
Почти 8 тыс. человек получили работу в рамках нацпроекта в Атырауской области
Электронную базу молодежи категории NEET создали в Жамбылской области
Общественная приемная Минтруда РК перешла на дистанционный режим работы
Более 592 тыс. казахстанцев получили адресную соцпомощь на 1 июля
Пособие на каждого ребенка из многодетных семей составляет 12 тыс. 720 тенге в РК
Популярное
1 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
2 Замакима Павлодарской области попала под сокращение
3 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
4 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
5 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив