2 Августа 2022 14:04

Более 160 тыс. казахстанцев трудоустроились на постоянную работу в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам семи месяцев этого года в Казахстане трудоустроены 296 тыс. человек. Такие данные предоставила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства Тамара Дуйсенова заявила, что основным условием повышения доходов населения являются качественные рабочие места.

«По итогам семи месяцев этого года трудоустроено 296 тыс. человек. Из них 163 тыс. человек (55%) на постоянную работу. На вакансии, предложенные работодателями, трудоустроено 153 тыс. человек, в рамках мероприятий по содействию занятости трудоустроено 122 тыс. граждан. А 6,9% были трудоустроены в рамках нацпроектов», - сказала Тамара Дуйсенова.

По словам министра, цифровые технологии позволили обеспечить эффективную и прозрачную систему организации трудоустройства граждан.

«Достоверность сведений по трудоустройству обеспечивается путем мониторинга поступлений обязательных пенсионных взносов. Согласно данным мониторинга, по трудоустроенным гражданам в рамках национальных проектов только у 38% имеются пенсионные взносы. По трудоустроенным в рамках активных мер содействия занятости и на текущие вакансии работодателей этот показатель составляет 81 и 65% соответственно», – проинформировала министр.

Ранее министр сообщила, что из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселились 1 147 семей, или 3,8 тыс. человек. В числе переселенных 540 человек это – кандасы, прибывшие из-за рубежа.



